В Совфеде назвали глупостью предложение Зеленского по новому формату переговоров
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о новом формате переговоров, с визитом технической группы США сначала в Киев, а затем в Москву, является простой глупостью. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.
По его мнению, участвовать в переговорах «должны прежде всего стороны конфликта», то есть Россия и Украина.
Сенатор отметил, что наличие посредника не играет большой роли, так как даже при его участии «всё равно не удастся без очного контакта с противоборствующей стороной что-то решить».
«Это понятно – идёт затяжка времени и одурачивание всего мирового сообщества, лишь бы оттянуть время», — резюмировал сенатор.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что трёхсторонние переговоры по Украине в настоящее время поставлены на паузу, однако контакты США и России по данной теме продолжаются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов