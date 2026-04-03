В Совфеде назвали глупостью предложение Зеленского по новому формату переговоров

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о новом формате переговоров, с визитом технической группы США сначала в Киев, а затем в Москву, является простой глупостью. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Песков заявил о растущей цене мира для Украины

По его мнению, участвовать в переговорах «должны прежде всего стороны конфликта», то есть Россия и Украина.

Сенатор отметил, что наличие посредника не играет большой роли, так как даже при его участии «всё равно не удастся без очного контакта с противоборствующей стороной что-то решить».

«Это понятно – идёт затяжка времени и одурачивание всего мирового сообщества, лишь бы оттянуть время», — резюмировал сенатор.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что трёхсторонние переговоры по Украине в настоящее время поставлены на паузу, однако контакты США и России по данной теме продолжаются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

