Не менее 3,5 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию от коронавируса
В Московской области полный этап иммунизации от коронавируса прошли уже более 3,5 миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
По словам министра здравоохранения области Светланы Стригунковой, план по вакцинации от COVID-19 в Подмосковье выполнен почти на 95%. Всего в регион поступило 4,1 миллиона доз вакцины от коронавируса.
«Чтобы обезопасить себя и близких от опасной болезни, необходимо сделать прививку. На данный момент это самый эффективный способ защиты», – передает слова Стригунковой «Радио 1».
Ранее врач Андрей Тяжельников рассказал НСН, что утверждение о том, что COVID-19 не будет мутировать, если люди перестанут прививаться, является ненаучным.
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