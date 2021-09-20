Не менее 3,5 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию от коронавируса

В Московской области полный этап иммунизации от коронавируса прошли уже более 3,5 миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По словам министра здравоохранения области Светланы Стригунковой, план по вакцинации от COVID-19 в Подмосковье выполнен почти на 95%. Всего в регион поступило 4,1 миллиона доз вакцины от коронавируса.

«Чтобы обезопасить себя и близких от опасной болезни, необходимо сделать прививку. На данный момент это самый эффективный способ защиты», – передает слова Стригунковой «Радио 1».

Ранее врач Андрей Тяжельников рассказал НСН, что утверждение о том, что COVID-19 не будет мутировать, если люди перестанут прививаться, является ненаучным.

