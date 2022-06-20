Названы самые социально благополучные регионы России

Всего в список представлен 41 регион. В качестве основного показателя благополучия учитывалось отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины.

Самая высокая зарплата в первом квартале этого года зафиксирована на Чукотке (128,6 тыс. руб.), в ЯНАО (119,5 тыс.), в Москве (114 тыс.), в Магаданской (109 тыс.) и Сахалинской (93 тыс.) областях. Также на Чукотке зафиксирована самая дорогая потребительская корзина (32 тыс. руб.). Второе место занимает Камчатка (28 тыс. руб.). В Москве показатель составил 27 тыс. руб., в Магаданской области — 26,8 тыс., в НАО — 23,73 тыс. руб.

Ранее Министерство здравоохранения России назвало субъекты с самой высокой преждевременной смертностью населения. На первом месте оказался Чукотский автономный округ.

