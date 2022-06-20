Названы самые социально благополучные регионы России
Лидером рейтинга социального благополучия регионов России по итогам первого квартала 2022 года признан Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). В пятерку лидеров также вошли Москва, Магаданская область, Чукотский автономный округ и Сахалинская область. Санкт-Петербург оказался на восьмом месте. К такому выводу пришли аналитики Фонда развития гражданского общества. В исследовании они использовали данные Росстата.
Всего в список представлен 41 регион. В качестве основного показателя благополучия учитывалось отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины.
Самая высокая зарплата в первом квартале этого года зафиксирована на Чукотке (128,6 тыс. руб.), в ЯНАО (119,5 тыс.), в Москве (114 тыс.), в Магаданской (109 тыс.) и Сахалинской (93 тыс.) областях. Также на Чукотке зафиксирована самая дорогая потребительская корзина (32 тыс. руб.). Второе место занимает Камчатка (28 тыс. руб.). В Москве показатель составил 27 тыс. руб., в Магаданской области — 26,8 тыс., в НАО — 23,73 тыс. руб.
Ранее Министерство здравоохранения России назвало субъекты с самой высокой преждевременной смертностью населения. На первом месте оказался Чукотский автономный округ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
- Матвиенко встретится с заместителем премьера Кубы
- СМИ: Российские маркетплейсы начали ввоз товаров в рамках параллельного импорта
- В МИД Литвы заявили об отправке Киеву «военного оборудования» для открытия портов
- Названы самые социально благополучные регионы России
- Первый вице-премьер Белоусов рассказал о работе по возвращению рубля к оптимальным уровням
- ФСБ разоблачила сыщиков и налоговиков, собиравших данные о силовиках
- Верховный суд отказал Google в пересмотре решения о разблокировке YouTube-канала «Царьграда»
- Reuters: Китай рекордно увеличил импорт нефти из России
- Кудрин допустил создание нового агентства-оператора бюджетного правила
- СМИ: МЧС планирует развернуть систему «Безопасный город» у границ с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru