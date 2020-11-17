Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре сообщили о регионах, с самой высокой заболеваемостью COVID-19. К ним относятся Иркутская, Нижегородская и Новосибирская области, а также Крым и Ставропольский край.

В Иркутской области за сутки зафиксировали 259 новых случаев заражения коронавирусом, в Нижегородской и Новосибирской областях – 407 и 179 случаев соответственно. В крыму коронавирус диагностировали еще у 155 человек. В ставропольском крае зарегистрировано 217 новых случаев COVID-19.

В Сибири появился коронавирус-мутант

В ведомстве заявили, что все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано более 1,97 миллионов случаев заболевания коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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