Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19
В Роспотребнадзоре сообщили о регионах, с самой высокой заболеваемостью COVID-19. К ним относятся Иркутская, Нижегородская и Новосибирская области, а также Крым и Ставропольский край.
В Иркутской области за сутки зафиксировали 259 новых случаев заражения коронавирусом, в Нижегородской и Новосибирской областях – 407 и 179 случаев соответственно. В крыму коронавирус диагностировали еще у 155 человек. В ставропольском крае зарегистрировано 217 новых случаев COVID-19.
В ведомстве заявили, что все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано более 1,97 миллионов случаев заболевания коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru