Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре сообщили о регионах, с самой высокой заболеваемостью COVID-19. К ним относятся Иркутская, Нижегородская и Новосибирская области, а также Крым и Ставропольский край.

В Иркутской области за сутки зафиксировали 259 новых случаев заражения коронавирусом, в Нижегородской и Новосибирской областях – 407 и 179 случаев соответственно. В крыму коронавирус диагностировали еще у 155 человек. В ставропольском крае зарегистрировано 217 новых случаев COVID-19.