Названы лучшие операторы Подмосковья по вывозу твердых отходов

Компании «Хартия» и «ЭкоЛайнВоскресенск» стали лучшими операторами Московской области по вывозу твердых бытовых отходов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Рейтинг операторов представили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Он поблагодарил компании, работающие «в зеленой зоне».

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«В этом году вы сделали большую работу, она непростая. Будем продолжать деятельность по организации новых контейнерных площадок. На первый план в следующем году у нас выйдет частный жилой сектор, коттеджные и малые посёлки», – цитирует слова чиновника «Радио 1».

Лучшими по соблюдению всех параметров стали городские округа: Балашиха, Богородский, Ивантеевка, Истра, Клин, Королёв, Люберцы, Одинцово, Серебряные Пруды и Сергиев-Посад.



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ФОТО: РИА Новости/Сергей Ермохин
ТЕГИ:ЭкологияМусор
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