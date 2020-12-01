Названы лучшие операторы Подмосковья по вывозу твердых отходов

«В этом году вы сделали большую работу, она непростая. Будем продолжать деятельность по организации новых контейнерных площадок. На первый план в следующем году у нас выйдет частный жилой сектор, коттеджные и малые посёлки», – цитирует слова чиновника «Радио 1».



Лучшими по соблюдению всех параметров стали городские округа: Балашиха, Богородский, Ивантеевка, Истра, Клин, Королёв, Люберцы, Одинцово, Серебряные Пруды и Сергиев-Посад.





