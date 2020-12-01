Названы лучшие операторы Подмосковья по вывозу твердых отходов
Компании «Хартия» и «ЭкоЛайнВоскресенск» стали лучшими операторами Московской области по вывозу твердых бытовых отходов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Рейтинг операторов представили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Он поблагодарил компании, работающие «в зеленой зоне».
«В этом году вы сделали большую работу, она непростая. Будем продолжать деятельность по организации новых контейнерных площадок. На первый план в следующем году у нас выйдет частный жилой сектор, коттеджные и малые посёлки», – цитирует слова чиновника «Радио 1».
Лучшими по соблюдению всех параметров стали городские округа: Балашиха, Богородский, Ивантеевка, Истра, Клин, Королёв, Люберцы, Одинцово, Серебряные Пруды и Сергиев-Посад.
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