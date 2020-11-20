Главного «мусорщика страны» вернули после года на передержке

Соответствующее распоряжение подписано 20 ноября председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Денис Буцаев назначен генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексного обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» сроком на 3 года.

Буцаев стал третьим главой компании с начала ее деятельности. Третьим по счету, но вторым - по сути. Он уже был генеральным директором РЭО в период с февраля по ноябрь 2019 года. Выходит, есть реки, в которые можно войти дважды, особенно, если они «мусорные». Но, самое любопытное в этой истории то, что год назад Буцаева увольняли с диаметрально противоположными характеристиками.

МУСОРНЫЕ РЕКИ

Компания «Российский экологический оператор» была создана в январе 2019 года в качестве администратора «мусорной реформы», начавшейся 1 января того же года. Планировалось, что РЭО будет выступать участником концессионных соглашений и государственно-частных партнерств в области обращения с отходами, а также выступать соинвестором проектов в мусорной отрасли и привлекать инвесторов.

В наблюдательный совет компании, который возглавил на тот момент заместитель председателя правительства Алексей Гордеев, вошел также министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

За время «первого срока» компания под руководством Буцаева «провела ревизию работы операторов в большинстве регионов, - рассказывал он в ходе интервью РБК. - Можно смело сказать, что новая система обращения с ТКО по масштабу может сравниться с крупнейшими инфраструктурными и технологическими реформами за 15-20 лет», - заверял тогда Денис Буцаев.

Но, видимо, его мнение, не совпало с ожидаемыми результатами. В ноябре 2019 года Буцаев был отправлен в отставку. На тот момент назывались несколько причин. Одна из них – «мусорная реформа», новой концепцией которой хвалился в СМИ глава РЭО, в своей первоначальной версии вызвала негативную реакцию Минфина, Минэкономики и ФАС. В качестве других причин увольнения называлось, что отрасли нужен крепкий хозяйственник, коим Буцаев не является, а сам он не разобрался в теме.

После ухода Дениса Буцаева вакантное место генерального директора РЭО пустовало несколько месяцев. Среди претендентов на этот пост рассматривалась и кандидатура аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Об этом в конце ноября 2019 года говорил вице-премьер Алексей Гордеев. Как следовало из его публичных заявлений, вопрос о назначении Михаила Меня на должность главы РЭО был фактически решен, однако сам Михаил Александрович инициативу, видимо, не проявил.

В январе 2020 года, РЭО возглавил советник главы Минприроды Дмитрия Кобылкина Илья Гудков. Продержался он в этой должности, как и его предшественник, девять месяцев. В конце октября, после резкой критики со стороны вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей в правительстве вопросы экологии, Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке Гудкова. Основной претензией стало «ненадлежащее исполнение задач по разработке и согласованию федеральной схемы по обращению с отходами».

А перед этим, в сентябре вышел в свет бюллетень Счетной палаты, темой номера которого являлась как раз «мусорная реформа». Выводы аудиторов - за все время действия программы видимых изменений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами не произошло и ситуация остается критической.

КЛАНОВЫЕ БЕРЕГА

В конце 2020 года должность генерального директора РЭО пустовала недолго. После отставки в начале ноября профильного министра Дмитрия Кобылкина, Денис Буцаев сегодня вновь возглавил компанию. Это дало основания экспертам утверждать, что вокруг «мусорной реформы», вернее, вокруг ее бюджета, велись и ведутся нешуточные клановые войны чиновников.

Первостепенными задачами Буцаеву ныне поставлены завершение работы по созданию федеральной схемы обращения с ТКО, привлечение инвестиций, раздельный сбор мусора и недопущение роста тарифов на вывоз мусора для населения.

В своем Instagram Виктория Абрамченко так рассказала о проведенной с Буцаевым рабочей встрече:

«Для отрасли обращения с ТКО Денис Петрович человек не новый. Прекрасно знает задачи, которые стоят перед отраслью, есть опыт привлечения инвестиций. Успел поработать в регионе, посмотреть все на местах», - утверждает Виктория Валериевна.

Как видно, эта аттестация диаметрально противоположна приведенным выше комментариям на момент отставки Буцаева год назад тогдашним министром Кобылкиным.