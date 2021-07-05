Названы города с «неприемлемым канцерогенным риском» в атмосфере
В восьми городах России в 2020 году был зафиксирован «неприемлемый канцерогенный риск» (выше 1×10–4). Об этом говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».
В список таких загрязненных городов вошли Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Медногорск, Красноярск, Чита, Омск, Липецк, передает РИА Новости.
Вместе с тем за последние десять лет в России зафиксировано значительное снижение доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно-допустимых концентраций вредных веществ, таких как алифатические непредельные углеводороды, ртуть, кадмий, мышьяк и другие.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложили повысить ставку экологического сбора для производителей товаров и упаковки из пластика, передает Ura.ru.
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