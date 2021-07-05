Названы города с «неприемлемым канцерогенным риском» в атмосфере

Вместе с тем за последние десять лет в России зафиксировано значительное снижение доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно-допустимых концентраций вредных веществ, таких как алифатические непредельные углеводороды, ртуть, кадмий, мышьяк и другие.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложили повысить ставку экологического сбора для производителей товаров и упаковки из пластика, передает Ura.ru.

