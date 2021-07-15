Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией назвали регион с меньшим приростом заболеваний COVID-19 за сутки. По информации оперштаба, наименьшие темпы прироста случаев COVID-19 зафиксированы в Кировской области. За сутки там стало больше заболевших на 0,21%. В Орловской области, Чувашии и Татарстане этот показатель составил 0,22%, в Карачаево-Черкессии – 0,24.

«Корона»-регионы. Эксперты назвали российские области с угрожающим уровнем заболеваемости COVID-19

Ранее депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН рассказал, в каких регионах России больше всего заражений. В «лидерах» находятся Москва, Московская область и Санкт-Петербург. А также Нижегородская и Ростовская области.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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