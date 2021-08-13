Наводнения на Дальнем Востоке признаны ЧС федерального уровня
Чрезвычайными ситуациями федерального характера признаны паводки на дальнем востоке России - в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской Автономной областях. Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС Евгения Зиничева.
Ущерб от наводнений в этих регионах уже превысил 13 миллиардов рублей. На заседании также была тщательно рассмотрена обстановка в Крыму, где в первые два летних месяца из-за обильных садков резко поднялся уровень воды в реках. В результате подтопленными оказались 43 населенных пункта, 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов, 74 социально значимых объекта. Были повреждены 30 мостов и участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 км.
Паводок в Крыму также был признан чрезвычайной ситуации федерального характера. МЧС РФ оперативно направило на полуостров аэромобильные группировки Ногинского, Тульского и Донского спасательных центров. Совместными усилиями и слаженными действиями удалось минимизировать последствия чрезвычайной ситуации.
В ведомстве подчеркнули, что сейчас на территории республики достаточно сил и средств для эффективной ликвидации последствий разгула стихии и восстановления жизнеобеспечения Крыма.
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