Наталья Сергунина рассказала о поддержке резидентов московских технопарков

Также в прошлом году восемь столичных площадок вошло в VI Национальный рейтинг технопарков России. Среди них нанотехнологический центр «Техноспарк», технопарки «Калибр», «Слава». Во всех столичных технопарках размещается свыше 2 тыс. компаний. В них трудятся более 67 тыс. человек.

Статус резидента технопарка позволяет высокотехнологичным компаниям получить доступ к развитой научной и бизнес-инфраструктуре, стать частью инновационного сообщества, а также дает право на финансовую поддержку правительства Москвы в виде субсидий и грантов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в минувшем году в столице был открыт новый детский технопарк, а в 2019 году их работало 17 и ни один за 2020-й год не закрылся.

