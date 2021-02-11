Наталья Сергунина рассказала о поддержке резидентов московских технопарков

Объем поддержки резидентов технопарков Москвы в 2020 году вырос в два раза. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, общая сумма одобренных субсидий составила 266 млн руб.

В Москве работает 37 технопарков, еще пять создается прямо сейчас, сообщает официальный сайт мэра столицы. В конце прошлого года статус технопарка получило акционерное общество «Научно-исследовательский институт точных приборов» - старейшее предприятие космической отрасли в столице. Сейчас оно входит в состав холдинга «Российские космические системы» госкорпорации «Роскосмос».

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Также в прошлом году восемь столичных площадок вошло в VI Национальный рейтинг технопарков России. Среди них нанотехнологический центр «Техноспарк», технопарки «Калибр», «Слава». Во всех столичных технопарках размещается свыше 2 тыс. компаний. В них трудятся более 67 тыс. человек.

Статус резидента технопарка позволяет высокотехнологичным компаниям получить доступ к развитой научной и бизнес-инфраструктуре, стать частью инновационного сообщества, а также дает право на финансовую поддержку правительства Москвы в виде субсидий и грантов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в минувшем году в столице был открыт новый детский технопарк, а в 2019 году их работало 17 и ни один за 2020-й год не закрылся.

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Фото: mos.ru
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