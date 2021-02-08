Собянин вручил премии молодым ученым в День российской науки
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил учёных с Днём российской науки и вручил молодым учёным-сотрудникам московских научных организаций премии правительства столицы за 2020 год.
«Вы — молодые учёные, которые достигли удивительных результатов и доказали высокий статус московских ученых, молодых, перспективных специалистов, разработчиков, которых с каждым годом становится все больше и больше, а их изобретения становятся интереснее», — отметил градоначальник.
Мэр добавил, что в Москве запатентована четверть всех изобретений. Кроме того, Собянин подчеркнул, что именно столичные учёные первыми расшифровали геном коронавируса, создали линейку препаратов и вакцин для борьбы с COVID-19.
«Рассказы о том, что российская наука или умерла, или находится в каком-то состоянии неконкурентном, абсолютно всё это было отметено. Оказалось, всё есть: есть изобретатели, есть возможности, есть способности творить и создавать», — заключил мэр.
Кроме того, Сергей Собянин напомнил, что 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий и заверил, что наука останется одной из главных сфер развития Москвы.
«Будем строить дальше, развивать технопарки, научные центры, в том числе уникальный проект МГУ — технологическая долина «Воробьевы горы». Будет развиваться «Сколково», будет развиваться целый ряд других инфраструктурных проектов. Мы видим, как активно привлекаются тысячи предприятий в систему московского инновационного кластера», — рассказал градоначальник.
Также Собянин выразил надежду на скорое снятие в столице всех ограничений из-за коронавируса, подчеркнув, что во время пандемии власти города сделали всё, чтобы не ограничивать экономику, производство и науку Москвы.
«В значительной степени нам это удалось лучше, чем во многих европейских странах. В том числе благодаря вашим усилиям, усилиям ваших коллег», — подчеркнул мэр.
По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, премии молодым учёным города присуждаются ежегодно за выдающиеся результаты фундаментальных и прикладных исследований в области естественных, технических, медицинских и гуманитарных наук. Также награды присуждают за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, повышающих эффективность деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере Москвы.
В этом году лауреатами стали 78 молодых учёных, работы которых уже успели зарекомендовать себя на практике. Так, Михаил Погорелый и Анастасия Минервина (Институт биоорганической химии РАН) исследовали Т-клеточный иммунный ответ на вирусные инфекции и противовирусные вакцины. Учёный Михаил Шугай (Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова) работал над биоинформатическими методами анализа антигенной специфичности репертуаров Т-клеток и их приложению при пандемии коронавируса.
Кроме того, на основе разработки учёного Юрия Яновича спроектировали и реализовали ряд блокчейн-решений, в том числе, успешно опробованную в тестовом режиме на Климовском трубном заводе систему для борьбы с контрафактной продукцией.
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