«НАШЕ Радио» стало доступно в новых регионах Курской области

Одна из крупнейших российских радиостанций стала доступной для жителей 5 населенных пунктов в области: Черемисиново (радиочастота 98,6 МГц), Мантурово (на частоте 101,0 МГц), Рыльск (107,4 МГц), Сковороднево (101,3 МГц) и Солдатское (103,9 МГц). Таким образом количество слушателей радиостанции увеличится на 25 000 человек .

Радиоэфир будет доступен жителям указанных населенных пунктов в течение всего дня: с 7.00 до 11.00 для слушателей звучит программа «Подъёмники» с ведущими Александром Боном, Таней Борисовой и Игорем Паньковым, с 12.00 до 16.00 работает шоу «Тариф Дневной», его ведущие Надежда Епифанова и Дмитрий Ленский, с 16.00 до 20.00 Игорь Седов ведет программу «10 баллов».



