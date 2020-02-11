«НАШЕ Радио» стало доступно в новых регионах Курской области
В понедельник 10 февраля радиостанция "НАШЕ Радио" начала свое вещание в новых регионах Курской области.
Одна из крупнейших российских радиостанций стала доступной для жителей 5 населенных пунктов в области: Черемисиново (радиочастота 98,6 МГц), Мантурово (на частоте 101,0 МГц), Рыльск (107,4 МГц), Сковороднево (101,3 МГц) и Солдатское (103,9 МГц). Таким образом количество слушателей радиостанции увеличится на 25 000 человек .
Радиоэфир будет доступен жителям указанных населенных пунктов в течение всего дня: с 7.00 до 11.00 для слушателей звучит программа «Подъёмники» с ведущими Александром Боном, Таней Борисовой и Игорем Паньковым, с 12.00 до 16.00 работает шоу «Тариф Дневной», его ведущие Надежда Епифанова и Дмитрий Ленский, с 16.00 до 20.00 Игорь Седов ведет программу «10 баллов».
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