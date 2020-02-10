«ЧАРТОВА ДЮЖИНА» - 2020: 13-я премия, 13 февраля, 13 номинаций!

13 февраля на площадке «ВТБ Арена» в Москве пройдет 13-я церемония вручения музыкальной премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА». Будут названы обладатели наград в 13 номинациях. «НАШЕ Радио» вспомнило самые интересные факты о старейшей премии отечественной музыкальной индустрии.

Животные на премии

Ведущими первой церемонии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» в 2008 году в СК «Олимпийский» стали дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные. Вместе с ними на сцену вышел один из их питомцев, восьмилетний тигр по кличке Мартин. Компанию братьям Запашным и тигру составила ведущая «НАШЕго Радио» Таня Борисова. В 2016 году медведь Степан вышел на сцену, чтобы вручить приз Леонардо Ди Каприо за фильм «Выживший» в номинации «За вклад в развитие мирового кинематографа». Ведущие НАШЕго Александр Бон и Таня Борисова сделали селфи с медведем прямо на сцене в присутствии тысяч зрителей «Крокус Сити Холл».

Образы Егора Зайцева

В 2008 году дизайном костюмов ведущих братьев Запашных, Тани Борисовой и девушек из агентства SEZAM занимался Егор Зайцев, разработавший образы для рок-концерта и регулярно менявшиеся одежды дирижера Большого концертного оркестра «Маэстро» Константина Кримеца.

Раиса Ивановна

Самым, пожалуй, узнаваемым голосом хит-парада «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» стала Раиса Шабанова, больше известная слушателям, как Раиса Ивановна. В рок-радиовещание Раиса Ивановна пришла в начале 2000-х, став ведущей программы Show Time на радио «Ультра», а затем перешла на работу на Best FM. Кроме того, в 2005 году Раиса Ивановна стала ведущей хит-парада «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» на «НАШЕм Радио» и вела его до марта 2009 года.

Телемост Москва - Санкт-Петербург

В 2015 году в Москве и Санкт-Петербурге одновременно проходила VIII премия «ЧАРТОВА ДЮЖИНА». Московская версия Церемонии состоялась в «Крокус Сити Холл», а жители Северной столицы были приглашены в клуб «Космонавт». Во время шоу был организован телемост между Москвой и Санкт-Петербургом.

Голограмма Высоцкого

На фестивале «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» в 2018 году выступила голограмма Владимира Высоцкого, созданная в честь празднования 80-летия поэта. Цифровая инкарнация певца в сочетании с оркестром «Глобалис» поразила зрителей. Самое сложное было не запустить голограмму, а синхронизировать ее с оркестром.

Конферансье Майк

В 2018 году цифровым конферансье премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» стал рокер Майк - огромная «голова» над сценой меняла облик и кивала в такт музыке. Всезнающий виртуальный рокер активно взаимодействовал со зрителями, поражая всех своими многочисленными спецэффектами.

Рекордсмены

У премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» есть свой рекордсмен: восемь наград за всю историю получила группа «ДДТ» (Песня-2008, Поэзия-2008, Концерт-2009, Концерт-2012, Лидер Чарта-2013, Альбом-2015, Лидер Чарта-2018, Альбом-2019). По семь наград имеют в своем активе группа Би-2 (Песня-2011, Группа-2015, Клип-2017, Солист-2017, Дуэт-2018, Концерт-2018, Группа-2019) и Земфира (Музыка-2008, Солистка-2008, Солистка-2010, Песня-2011, Солистка-2012, Музыка-2012, Концерт-2017).

Площадки

За свою историю фестиваль «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» переезжал на семь разных площадок: ДС «Лужники», СК «Олимпийский», «Крокус Сити Холл», Stadium Live в Москве; Ледовый дворец, ДС «Юбилейный», СКК «Петербургский» в Санкт-Петербурге.

Специальная номинация:

Особенностью премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» уже многие годы является специальная номинация «Легенда» за значительный вклад в развитие нашей музыки и российского искусства в целом. Здесь нельзя победить - лауреата выбирают только организаторы премии. «Легенда» присуждалась таким культовым артистам и музыкантам, как: Егор Летов, «Агата Кристи», «Машина Времени», «Воскресенье», Борис Гребенщиков, Михаил Горшенев, «Секрет», Сергей Галанин, Гарик Сукачев, Сергей Воронов, Анатолий Крупнов, Сергей Чиграков, Владимир Высоцкий.

В специальной номинации также награды удостаивались: «Экспонат года» - «Ленинград» за свой мотивационный сингл, «Актер года» - Леонардо Ди Каприо за фильм «Выживший», «Благотворительность» - Диана Арбенина, «Благотворительность» - социальная программа терапевтического спорта «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева, «Движение вверх» - одноименный фильм, ставший самой рейтинговой российской премьерой года, «Домашний арест» - нашумевший одноименный сериал.

13 февраля 2020 года на фестивале «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» на новой площадке «ВТБ Арена» выступят легендарные рокеры и известные рэп-коллективы: «Алиса, «Чиж & Cо», «Пикник», Вадим Самойлов, Горшенев, 25/17 и Заточка.

