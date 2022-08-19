«Неистово жарко!» Москве посулили передышку от жары перед самой знойной неделей лета

На следующей неделе жителей столичного региона ждёт рекордная в этом году жара. С понедельника и до выходных столбики термометров днём будут подниматься выше 30-градусной отметки, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», метеоролог, климатолог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«У нас выше 30 градусов в Москве было только два дня в июне, в июле четыре дня и в августе пока было три дня. Так что это будет самая жаркая неделя с самыми высокими температурами. Причём пять дней подряд от 30 до 33 градусов! В ближайшие субботу и воскресенье будет не так неистово жарко – в пределах 26 – 27 градусов. И это можно назвать передышкой, так как все последние дни тоже не хватало всего чуть-чуть для того, чтобы преодолеть 30-градускую отметку», - напомнил метеоролог.

По словам Шувалова, сочетание высокой температуры и отсутствия осадков не только не снижают пожароопасную обстановку в центральной России, но и накаляют её.