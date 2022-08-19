«Неистово жарко!» Москве посулили передышку от жары перед самой знойной неделей лета
Следующая неделя в столичном регионе станет самой жаркой неделей не только августа, но и всего лета, рассказал НСН метеоролог Александр Шувалов.
На следующей неделе жителей столичного региона ждёт рекордная в этом году жара. С понедельника и до выходных столбики термометров днём будут подниматься выше 30-градусной отметки, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», метеоролог, климатолог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«У нас выше 30 градусов в Москве было только два дня в июне, в июле четыре дня и в августе пока было три дня. Так что это будет самая жаркая неделя с самыми высокими температурами. Причём пять дней подряд от 30 до 33 градусов! В ближайшие субботу и воскресенье будет не так неистово жарко – в пределах 26 – 27 градусов. И это можно назвать передышкой, так как все последние дни тоже не хватало всего чуть-чуть для того, чтобы преодолеть 30-градускую отметку», - напомнил метеоролог.
По словам Шувалова, сочетание высокой температуры и отсутствия осадков не только не снижают пожароопасную обстановку в центральной России, но и накаляют её.
«Пока стоит такая жаркая и сухая погода, условия (для возникновения пожаров – ред.) не только сохраняются, но и становятся всё более опасными. Поэтому все рекомендации и запреты на посещение лесов – абсолютно оправданы. И те же банальные окурки, разумеется, нужно бросать потушенными, а не горящими, так как от них может заняться трава, а за ней лес! И только первый хороший дождь сможет разрядить эту ситуацию», - отметил собеседник «Радиоточки».
Говоря о предстоящем Дне знаний, синоптик признался, что сам очень надеется на хорошую погоду. По словам Шувалова, очень не хочется омрачать этот праздничный и ответственный день плохой погодой. Но давать какие-то прогнозы пока рано.
«Есть вероятность того, что 29 и 30 августа произойдёт слом погоды. Но пока это вероятность не слишком высокая и пока можно говорить об этом, как о предполагаемом уходе жары. Я сам заинтересован в том, чтобы понять, что будет 1 сентября: мне нужно провожать детей в школу и в детский сад. Это очень торжественный день и хочется, чтобы погода соответствовала. Но при этом не было бы 30-градусной жары, и чтобы не было занудного дождика. Будем надеяться, что моё желание осуществится», - улыбнулся руководитель прогностического центра «Метео».
17 августа в Санкт-Петербурге был побит рекорд максимальной температуры за всю историю метеонаблюдений в этот день. Температура в этот день поднялась выше 30-градусной отметки.
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