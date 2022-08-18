Глава МЧС призвал губернаторов запретить посещение лесов
Глава МЧС России Александр Куренков призвал губернаторов запретить посещение лесов на фоне пожароопасной обстановки. Об этом он заявил во время посещения Рязанской области где горит лес, сообщает газета Коммерсант.
По словам министра, это касается в первую очередь регионов Центрального и Приволжского федеральных округов.
В ходе посещения региона глава МЧС поручил эффективно использовать силы группировки сил и средств в тушении пожаров и при необходимости своевременно наращивать их, в том числе с привлечением добровольной пожарной охраны.
В настоящее время сотрудники МЧС РФ продолжают тушить четыре очага лесных пожаров в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах Рязанской области.
Ранее прокуратура начала проверку по факту лесных пожаров в Рязанской области.
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