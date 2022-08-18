Глава МЧС призвал губернаторов запретить посещение лесов

Глава МЧС России Александр Куренков призвал губернаторов запретить посещение лесов на фоне пожароопасной обстановки. Об этом он заявил во время посещения Рязанской области где горит лес, сообщает газета Коммерсант.

По словам министра, это касается в первую очередь регионов Центрального и Приволжского федеральных округов.