В Петербурге 17 августа побит рекорд максимальной температуры

В Петербурге 17 августа был побит рекорд максимальной температуры за всю историю метеонаблюдений в этот день. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

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Температура в этот день поднялась выше 30-градусной отметки. По данным эксперта, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году. Тогда температура был на 0,2 градуса ниже - 29,9.

Леус отметил, что жаркая погода задержится в Петербурге.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Санкт-Петербург
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