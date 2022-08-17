В Петербурге 17 августа побит рекорд максимальной температуры
17 августа 202222:59
В Петербурге 17 августа был побит рекорд максимальной температуры за всю историю метеонаблюдений в этот день. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.
Температура в этот день поднялась выше 30-градусной отметки. По данным эксперта, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году. Тогда температура был на 0,2 градуса ниже - 29,9.
Леус отметил, что жаркая погода задержится в Петербурге.
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17 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru