Над Краснодарским краем ПВО уничтожила десять украинских беспилотников
Российские системы ПВО осуществили перехват и уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Краснодарского края.
Атака украинских БПЛА произошла утром, около 07:00 (мск), сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали десять украинских дронов над Краснодарским краем.
Ранее военные России предотвратили атаку на Краснодарский край, сообщил в Telegram глава Ейского района Роман Бублик. По его словам, Ейский район и край под надежной защитой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru