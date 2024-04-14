Над Краснодарским краем ПВО уничтожила десять украинских беспилотников

Российские системы ПВО осуществили перехват и уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Краснодарского края.

35 дронов: Атака российских НПЗ

Атака украинских БПЛА произошла утром, около 07:00 (мск), сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали десять украинских дронов над Краснодарским краем.

Ранее военные России предотвратили атаку на Краснодарский край, сообщил в Telegram глава Ейского района Роман Бублик. По его словам, Ейский район и край под надежной защитой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Краснодарский КрайВСУУкраина

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