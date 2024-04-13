Над Белгородской областью сбили еще один дрон

Еще один украинский дрон сбит в небе над Белгородской областью силами российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Минобороны России 13 апреля, в субботу.

Гладков: Два украинских дрона сбили над Белгородской областью

Российская ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) около 10:30 мск, сообщили в ведомстве.

Ранее украинский БПЛА сбили над белгородской территорией около 9:00 13 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьБелгород

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