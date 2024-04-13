Над Белгородской областью сбили еще один дрон
13 апреля 202411:16
Еще один украинский дрон сбит в небе над Белгородской областью силами российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Минобороны России 13 апреля, в субботу.
Российская ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) около 10:30 мск, сообщили в ведомстве.
Ранее украинский БПЛА сбили над белгородской территорией около 9:00 13 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru