Над белгородским селом Ближнее сбит БПЛА самолетного типа
Под Белгородом системой противовоздушной обороны (ПВО) сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Цель поражена над селом Ближнее, рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее», - написал он в воскресенье, 12 ноября.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил Гладков. По его словам, оперативные службы уточняют данные о последствиях украинской атаки на земле.
Ранее Гладков сообщил о последствиях атаки ВСУ накануне. Пять дронов и 69 ударов выпустили ВСУ по Белгородской области, уточнил глава региона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru