Над белгородским селом Ближнее сбит БПЛА самолетного типа

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее», - написал он в воскресенье, 12 ноября.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил Гладков. По его словам, оперативные службы уточняют данные о последствиях украинской атаки на земле.

Ранее Гладков сообщил о последствиях атаки ВСУ накануне. Пять дронов и 69 ударов выпустили ВСУ по Белгородской области, уточнил глава региона.



