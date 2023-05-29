Начало купального сезона в столичном регионе задерживается

Купальный сезон в Московской области может начаться не ранее второй половины первого летнего месяца. Такой прогноз дала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

По её словам, только в эти сроки температура воды, предположительно, станет выше 18 °C, что уже можно считать комфортным в плане купания. Позднякова также уточнила, что в первой половине июня солнце будет периодически закрываться облаками, жарких дней также не ожидается.