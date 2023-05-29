Начало купального сезона в столичном регионе задерживается
Купальный сезон в Московской области может начаться не ранее второй половины первого летнего месяца. Такой прогноз дала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.
По её словам, только в эти сроки температура воды, предположительно, станет выше 18 °C, что уже можно считать комфортным в плане купания. Позднякова также уточнила, что в первой половине июня солнце будет периодически закрываться облаками, жарких дней также не ожидается.
Водоёмы Подмосковья на сегодня ещё не прогрелись из-за прохладных ночей. В водохранилищах температура воды у берегов не превышает 13-14 градусов. В Москве-реке она достигает 16-17 °C.
По словам эксперта, до конца нынешней недели температура воздуха и воды существенно не изменится. При этом те, кто не боится прохладной воды, уже открыли купальный сезон 18 мая, когда температура воздуха достигла 26 °C.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что купальный сезон на Черном море также может стартовать не раньше середины июня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru