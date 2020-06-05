Ростехнадзор назвал возможную причину разлива топлива в Норильске

Как отметили в ведомстве, эта причина вероятна, поскольку оборудование использовалось с 1985 года. Между тем, представитель ведомства подчеркнул, что точная причина будет установлена по итогам расследования.

Авария произошла 29 мая, из резервуаров ТЭЦ в Норильске вылилось более 20 тонн дизельного топлива. Сллярка попала в почву и реки. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Совладелец и глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил в пятницу, 5 июня, что его компания полностью оплатит работы по ликвидации последствий ЧП.

