Ростехнадзор назвал возможную причину разлива топлива в Норильске

Ростехнадзор не исключил, что причиной разлива топлива в Норильске могло стать изношенное оборудование. Об этом сообщает ТАСС.

ЧП в Норильске - предвозвестник социальных потрясений?

Как отметили в ведомстве, эта причина вероятна, поскольку оборудование использовалось с 1985 года. Между тем, представитель ведомства подчеркнул, что точная причина будет установлена по итогам расследования.

Авария произошла 29 мая, из резервуаров ТЭЦ в Норильске вылилось более 20 тонн дизельного топлива. Сллярка попала в почву и реки. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Совладелец и глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил в пятницу, 5 июня, что его компания полностью оплатит работы по ликвидации последствий ЧП.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТопливоКрасноярский Край
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