На Урале появился дефицит вакцины от коронавируса

На Урале использовали всю поставленную ранее вакцину от коронавируса. Речь идет о большинстве регионов Уральского федерального округа (УрФО), сообщает «Интерфакс».

Всех желающих вакцинироваться записывают в лист ожидания, сообщили в колл-центре одной из городских поликлиник Челябинска. Ставить вакцину снова начнут, когда в регион поступит новая партия вакцины.

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Похожая ситуация сложилась в Свердловской области. Ранее замгубернатора региона Павел Креков сообщил, что всего в Свердловскую область до конца января ожидается поступление около 50-60 тыс. доз вакцины, а до конца февраля - в общей сложности не менее 200 тыс. доз.

В свою очередь губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил накануне, что до конца февраля в регионе ожидается поступление 152 тыс. доз вакцин.

С понедельника в России стартовала массовая вакцинация против коронавируса. Сегодня глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что поставка доз вакцины от COVID-19 осуществляется в строгом соответствии с графиком, пишут «Известия».

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:УралВакцинация
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