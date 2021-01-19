На Урале появился дефицит вакцины от коронавируса

Похожая ситуация сложилась в Свердловской области. Ранее замгубернатора региона Павел Креков сообщил, что всего в Свердловскую область до конца января ожидается поступление около 50-60 тыс. доз вакцины, а до конца февраля - в общей сложности не менее 200 тыс. доз.

В свою очередь губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил накануне, что до конца февраля в регионе ожидается поступление 152 тыс. доз вакцин.

С понедельника в России стартовала массовая вакцинация против коронавируса. Сегодня глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что поставка доз вакцины от COVID-19 осуществляется в строгом соответствии с графиком, пишут «Известия».

