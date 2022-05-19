На улицах Магадана замечен дикий медведь

Бурый медведь замечен на улицах одного из микрорайонов Магадана. Охотоведы управления Госохотнадзора регионального минприроды патрулируют улицы, где был замечен медведь, сообщил руководитель управления Евгений Кречетов.

Жители улицы Набережная опубликовали в соцсетях фотографии и видео с камеры наблюдения. На видео, которое публикует РИА Новости, видно, как непрошеный гость короткими перебежками перемещается от дома к дому, а затем убегает через дорогу в соседний квартал. По словам руководителя управления Госохотнадзора, медведь перешел через реку Магаданку в районе Горохового поля, а после поиска пропитания в жилом районе, ушёл.

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Сейчас дежурство охотников снято, так как косолапого в черте города не обнаружили. Однако вечером патрули снова возобновят свою работу, так как обычно бурый хищник ходит по одним и тем же маршрутам, сообщил Кречетов.

Ранее в зоопарке Ташкента молодая женщина сбросила девочку в вольер с бурым медведем. Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка помешать этому, ребёнок упал к хищнику с высоты почти 5 метров.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МедведиОхотаМагадан
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