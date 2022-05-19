На улицах Магадана замечен дикий медведь

Сейчас дежурство охотников снято, так как косолапого в черте города не обнаружили. Однако вечером патрули снова возобновят свою работу, так как обычно бурый хищник ходит по одним и тем же маршрутам, сообщил Кречетов.

Ранее в зоопарке Ташкента молодая женщина сбросила девочку в вольер с бурым медведем. Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка помешать этому, ребёнок упал к хищнику с высоты почти 5 метров.



