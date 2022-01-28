В Ташкенте женщина сбросила девочку в вольер к медведю
Молодая женщина сбросила девочку в вольер с бурым медведем. Инцидент произошёл 28 января в зоопарке Ташкента, сообщает ТАСС.
Не смотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка помешать женщине, ребёнок упал к хищнику с высоты почти 5 метров.
В пресс-службе зоопарка отметили, что кавказский бурый медведь по кличке Зузу не тронул ребёнка - хищник «подошёл к ней, понюхал и отошёл», после чего сотрудники заманили его во внутреннее помещение.
В итоге девочка пострадала только от падения с высоты, при первичном осмотре медики серьёзных травм не обнаружили - только ушибы.
В зоопарке добавили, что правоохранительные органы расследуют причины произошедшего.
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