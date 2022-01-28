В Ташкенте женщина сбросила девочку в вольер к медведю

Молодая женщина сбросила девочку в вольер с бурым медведем. Инцидент произошёл 28 января в зоопарке Ташкента, сообщает ТАСС.

В зоопарке Берлина умерла самая старая медведица в Европе с русским именем Катюша

Не смотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка помешать женщине, ребёнок упал к хищнику с высоты почти 5 метров.

В пресс-службе зоопарка отметили, что кавказский бурый медведь по кличке Зузу не тронул ребёнка - хищник «подошёл к ней, понюхал и отошёл», после чего сотрудники заманили его во внутреннее помещение.

В итоге девочка пострадала только от падения с высоты, при первичном осмотре медики серьёзных травм не обнаружили - только ушибы.

В зоопарке добавили, что правоохранительные органы расследуют причины произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге пятилетняя девочка пострадала от укуса змеи в контактном зоопарке.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ДетиЗоопаркМедведи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры