На станции метро «Яхромская» приступили к монтажу оборудования подстанции
На станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро проводится сборка оборудования тягово-понизительной подстанции (ТПП). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Подстанция обеспечит работу всех инженерных систем «Яхромской», добавил он. Сегодня уже установлены силовой щит, а также щиты освещения и питания. После сборки оборудования метростроители приступят к его обвязке.
Глава «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов уточнил, что на «Яхромской» в двух вестибюлях и на платформе укладывают кабели, монтируют воздуховоды. Также ведется прокладка водопровода и проводятся архитектурно-отделочные работы, в том числе укладка пола и облицовка цоколей путевых стен гранитом.
Станция «Яхромская» расположена вдоль Дмитровского шоссе, у нее два подземных вестибюля и выходы на обе стороны шоссе. На участке продления салатовой ветки строятся станции «Лианозово» и «Физтех».
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