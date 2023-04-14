Собянин обозначил сроки окончания строительства участка салатовой ветки метро
14 апреля 202316:26
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до станции «Физтех».
Он отметил, что после окончания и ввода трех станций протяженность салатовой линии метро удвоится. Мэр также добавил, что . эти три станции облегчат передвижение порядка полумиллиона граждан.
«Желательно осенью закончить уже работы все, заранее сделать благоустройство, пешеходные переходы, и коллеги должны закончить транспортную историю», - сказал Собянин.
После ввода участка в составе Люблинско-Дмитровской линии метро будет открыто 26 станций, а ее протяженность составит более 45 километров.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- В Чехии подсчитали расходы на украинских беженцев
- Получившее письма с порошком посольство Финляндии обратилось в МИД РФ
- Минэкономразвития: зарплаты в России рекордно вырастут в этом году
- Киев ответил на слова Орбана о «несуществующей стране»
- Министр обороны США посетит Швецию и Германию
- Силуанов: проект взноса с бизнеса в бюджет РФ представят в ближайшее время
- В Белоруссии проверят все соединения вооруженных сил республики
- «Польша точно исчезнет»: Медведев ответил на слова Моравецкого об ударах Киева
- ВС РФ уничтожили более 9,5 тыс. специальной военной автомобильной техники ВСУ
- Мишустин призвал к более слаженной работе по развитию промышленности
14 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru