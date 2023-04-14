Собянин обозначил сроки окончания строительства участка салатовой ветки метро

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до станции «Физтех».

Он отметил, что после окончания и ввода трех станций протяженность салатовой линии метро удвоится. Мэр также добавил, что . эти три станции облегчат передвижение порядка полумиллиона граждан.

«Желательно осенью закончить уже работы все, заранее сделать благоустройство, пешеходные переходы, и коллеги должны закончить транспортную историю», - сказал Собянин.

После ввода участка в составе Люблинско-Дмитровской линии метро будет открыто 26 станций, а ее протяженность составит более 45 километров.

