На Сахалине введут въезд по пропускам

Электронные пропуска для въезда вводятся на территории Сахалинской области. Они начнут действовать с 14 мая. «Закрыть регион», по словам губернатора области Валерия Лимаренко, попросили сами сахалинцы, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что для въезда в регион потребуется местная регистрация, а в случае ее отсутствия необходимо будет оформить электронный пропуск, отмечает RT. Сделать этом можно будет на официальных сайтах главы и правительства региона. При отсутствии пропуска нарушителям будет грозить штраф в размере до 30 тыс. рублей для физических лиц и 300 тыс. рублей — для юридических лиц.

Напомним, масочный режим начал действовать в регионе с 5 мая. Ношение масок стало обязательным в общественных местах: в магазинах, аптеках, медучреждениях, а также в общественном транспорте, напоминают Известия.