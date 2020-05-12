На Сахалине введут въезд по пропускам
Электронные пропуска для въезда вводятся на территории Сахалинской области. Они начнут действовать с 14 мая. «Закрыть регион», по словам губернатора области Валерия Лимаренко, попросили сами сахалинцы, пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что для въезда в регион потребуется местная регистрация, а в случае ее отсутствия необходимо будет оформить электронный пропуск, отмечает RT. Сделать этом можно будет на официальных сайтах главы и правительства региона. При отсутствии пропуска нарушителям будет грозить штраф в размере до 30 тыс. рублей для физических лиц и 300 тыс. рублей — для юридических лиц.
Напомним, масочный режим начал действовать в регионе с 5 мая. Ношение масок стало обязательным в общественных местах: в магазинах, аптеках, медучреждениях, а также в общественном транспорте, напоминают Известия.
Между тем, получение электронных пропусков для выхода из дома в Татарстане перестанет быть обязательным с предстоящего вторника, 12 мая. Как пишет РИА Новости, об этом говорится в постановлении правительства республики. Кроме того, там отмечается, что теперь режим самоизоляции для граждан лишь рекомендован.
Однако, несмотря на послабления, жителям Татарстана запрещено находиться в магазинах, общественном транспорте и такси без защитных масок и перчаток. Кроме того, пока в регионе под запретом остается проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, ТЦ, ресторанов и кафе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
221 тыс.+11 656 / сут.
Умерли
2 009+94 / сут.
Выздоровели
39 801+5 495 / сут.
- Резолюцию по «нарушению прав человека в России» внесли в конгресс США
- Власти Уханя проведут тотальное тестирование горожан на COVID-19
- На Сахалине введут въезд по пропускам
- Пожар в больнице в Санкт-Петербурге. Есть жертвы
- Новости за ночь: Сильный иммунитет к COVID-19 нашли только у 8% переболевших
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru