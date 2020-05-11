В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин объявил о продлении режима ограничений в регионе из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Бабушкина, регион еще не вышел на плато по распространению инфекции, в связи с чем Роспотребнадзор рекомендовал сохранить ограничения на территории области. Таким образом, в Астраханской области сохраняется режим самоизоляции и карантин на 2 недели для всех прибывающих в регион.
Между тем, 12 мая могут возобновят деятельность компании, получившие пропуска на сотрудников, отметил губернатор.
Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о завершении шестинедельного режима нерабочих дней. При этом власти регионов в зависимости от ситуации с коронавирусом уполномочены вводить как послабления, так и ужесточение требований.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru