В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин объявил о продлении режима ограничений в регионе из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бабушкина, регион еще не вышел на плато по распространению инфекции, в связи с чем Роспотребнадзор рекомендовал сохранить ограничения на территории области. Таким образом, в Астраханской области сохраняется режим самоизоляции и карантин на 2 недели для всех прибывающих в регион.

Между тем, 12 мая могут возобновят деятельность компании, получившие пропуска на сотрудников, отметил губернатор.

Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о завершении шестинедельного режима нерабочих дней. При этом власти регионов в зависимости от ситуации с коронавирусом уполномочены вводить как послабления, так и ужесточение требований.

