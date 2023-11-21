На Сахалине военному дали почти три года колонии за отказ уезжать в зону СВО

По данным суда, в июле военный отказался выполнять отданный ему командиром воинской части приказ, так как опасался за свою жизнь. Мужчина должен был уехать в зону проведения специальной военной операции на Украине, однако не явился на службу в назначенный день. Позже он вновь отказался выполнять приказ командира в присутствии сослуживцев, пишет Ura.ru.

«Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда», — постановил суд.

Отмечается, что военный не скрывал от товарищей отказ выполнять приказ и пытался найти поддержку среди сослуживцев. По словам свидетелей, это способствовало совершению другими военнослужащими подобных преступлений.

Ранее на Сахалине военного приговорили к 2 годам и 9 месяцам колонии-поселения за неисполнение приказа об убытии в командировку для участия в боевых действиях, напоминает RT. Мужчина пытался избежать участия в СВО и ссылался на состояние здоровья и семейные обстоятельства.

