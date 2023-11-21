На Сахалине военному дали почти три года колонии за отказ уезжать в зону СВО
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 2 годам и 10 месяцам заключения по уголовному делу о неисполнении приказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным суда, в июле военный отказался выполнять отданный ему командиром воинской части приказ, так как опасался за свою жизнь. Мужчина должен был уехать в зону проведения специальной военной операции на Украине, однако не явился на службу в назначенный день. Позже он вновь отказался выполнять приказ командира в присутствии сослуживцев, пишет Ura.ru.
«Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда», — постановил суд.
Отмечается, что военный не скрывал от товарищей отказ выполнять приказ и пытался найти поддержку среди сослуживцев. По словам свидетелей, это способствовало совершению другими военнослужащими подобных преступлений.
Ранее на Сахалине военного приговорили к 2 годам и 9 месяцам колонии-поселения за неисполнение приказа об убытии в командировку для участия в боевых действиях, напоминает RT. Мужчина пытался избежать участия в СВО и ссылался на состояние здоровья и семейные обстоятельства.
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