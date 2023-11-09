На Сахалине военному дали 2 года 9 месяцев колонии за отказ участвовать в СВО
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 2 годам и 9 месяцам колонии-поселения за неисполнение приказа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Суд признал военного виновным в том, что он не выполнил приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях. Мужчина сослался на состояние здоровья и семейные обстоятельства, желая избежать участия в специальной военной операции.
Как отметил суд, военнослужащий допустил неисполнение приказа в период мобилизации, что было признано отягчающим обстоятельством.
«Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — указали в пресс-службе.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее Пермский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, который издевался над своим несовершеннолетним пасынком, к 10 годам колонии строгого режима, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru