На Сахалине военному дали 2 года 9 месяцев колонии за отказ участвовать в СВО

Суд признал военного виновным в том, что он не выполнил приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях. Мужчина сослался на состояние здоровья и семейные обстоятельства, желая избежать участия в специальной военной операции.

Как отметил суд, военнослужащий допустил неисполнение приказа в период мобилизации, что было признано отягчающим обстоятельством.

«Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — указали в пресс-службе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Пермский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, который издевался над своим несовершеннолетним пасынком, к 10 годам колонии строгого режима, напоминает Ura.ru.

