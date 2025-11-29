В России число больных туберкулезом снизилось почти на 12%
Количество впервые выявленных больных туберкулезом в России за 10 месяцев сократилось практически на 12%. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на XIV ежегодном Конгрессе Национальной ассоциации фтизиатров.
«За 10 месяцев 2025 года число впервые выявленных больных туберкулезом в гражданском здравоохранении снизилось почти на 12 %», - цитирует министра ТАСС.
Мурашко подчеркнул, что в последние годы РФ занимает лидирующие позиции в мире по уровню снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза. Страна каждый год обновляет их исторические минимумы, при этом на планете заболеваемость и смертность продолжают увеличиваться.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила туберкулез самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru