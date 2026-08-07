На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщили в китайском сейсмологическом центре.

«7 августа... в уезде Гаосянь городского округа Ибинь провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 4,9», - указали в ведомстве.

Сейсмособытие произошло в 13.08 (08.08 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров.

Ранее подземные толчки магнитудой 4,3 зарегистрировали в провинции Пиза в Италии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры