На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,9
7 августа 202609:39
Юлия Савченко
Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщили в китайском сейсмологическом центре.
«7 августа... в уезде Гаосянь городского округа Ибинь провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 4,9», - указали в ведомстве.
Сейсмособытие произошло в 13.08 (08.08 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров.
Ранее подземные толчки магнитудой 4,3 зарегистрировали в провинции Пиза в Италии.
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