На попятную: власти Кубани смягчили ограничения для туристов с 1 августа

Власти Краснодарского края приняли решение снять одно из ограничений на посещение курортов региона. С 1 августа будут приниматься не только привитые от коронавируса, но и переболевшие COVID-19.

На прошлой неделе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил что с 1 июля гостиницы, пансионаты и санатории региона будут принимать только тех приезжих, которые предоставят отрицательный ПЦР-тест или документ о прохождении вакцинации.

Ни отдыха, ни денег. Кубань может не увидеть туристов в августе

При этом уже с 1 августа требования планировалось ужесточить: принимать туристов предполагалось исключительно с сертификатом о вакцинации. Исключение было сделано для детей до шести лет и имеющих медицинские противопоказания.

По оценке Ассоциации туроператоров России, Краснодарский край может потерять от введенных ограничений для приезжих за июль и август от 40 до 55 миллиардов рублей, поскольку многие гости не готовы платить за ПЦР-тесты и прививаться от коронавируса.


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Фото: sochi.ru
ТЕГИ:ТуристыКоронавирусКраснодарский Край
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