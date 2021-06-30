На попятную: власти Кубани смягчили ограничения для туристов с 1 августа

Власти Краснодарского края приняли решение снять одно из ограничений на посещение курортов региона. С 1 августа будут приниматься не только привитые от коронавируса, но и переболевшие COVID-19.

На прошлой неделе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил что с 1 июля гостиницы, пансионаты и санатории региона будут принимать только тех приезжих, которые предоставят отрицательный ПЦР-тест или документ о прохождении вакцинации.