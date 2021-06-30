На попятную: власти Кубани смягчили ограничения для туристов с 1 августа
Власти Краснодарского края приняли решение снять одно из ограничений на посещение курортов региона. С 1 августа будут приниматься не только привитые от коронавируса, но и переболевшие COVID-19.
На прошлой неделе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил что с 1 июля гостиницы, пансионаты и санатории региона будут принимать только тех приезжих, которые предоставят отрицательный ПЦР-тест или документ о прохождении вакцинации.
При этом уже с 1 августа требования планировалось ужесточить: принимать туристов предполагалось исключительно с сертификатом о вакцинации. Исключение было сделано для детей до шести лет и имеющих медицинские противопоказания.
По оценке Ассоциации туроператоров России, Краснодарский край может потерять от введенных ограничений для приезжих за июль и август от 40 до 55 миллиардов рублей, поскольку многие гости не готовы платить за ПЦР-тесты и прививаться от коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru