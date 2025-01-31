На побережье Анапы зафиксированы повторные выбросы мазута

«Незначительные... выбросы мелких фракций мазута утром обнаружили всего на нескольких из 41 закрепленной за муниципалитетами территории: Абинского, Выселковского, Павловского, Ейского, Староминского, Крымского районов и Новороссийска», — отметили в ведомстве.

По данным оперштаба, сейчас участники ликвидации разлива мазута в основном вручную собирают капли и просеивают песок специальными лопатами или ситом.

Ранее на побережье Кубани построили 17,6 километра защитных сооружений для защиты пляжей в Анапе и Темрюкском районе от выбросов мазута.

