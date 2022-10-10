На переправе «Керчь – порт Кавказ» пустят четыре парома
С 11 октября на переправе в Керчи начнут работу четыре парома. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов. Сейчас на Керченской переправе работают два автомобильно-пассажирских парома «Керченский-2» и «Лаврентий». Пассажирские перевозки осуществляют суда «Диана Тривиа» и «Клемез».
В эфире «Соловьев. Live» Аксенов добавил, что на стоянке, организованной на базе Керченского аэропорта, скопилось примерно 500 фур, ещё около 300 большегрузов находятся на различных стоянках на территории полуострова. Паромная переправа через Керченский пролив функционирует круглосуточно, перевозка осуществляется бесплатно.
Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что прибытие нескольких дополнительных паромов для работы на переправе между Крымом и Краснодарским краем ожидается до 15 октября. Он уточнил запланировано прибытие еще двух автомобильных и трех железнодорожных паромов. Министр также рассказал, что по Крымскому мосту уже запущено движение пригородных поездов.
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