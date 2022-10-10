Хуснуллин рассказал о работах по восстановлению Крымского моста
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что работы по восстановлению Крымского моста ведутся круглосуточно, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
На совещании в правительстве он рассказал, что выявлено повреждение деформационного шва на одной из опор, устранение которого планируется до конца недели.
По его словам, предварительно, необходима замена двух пролётов железнодорожного полотна. Хуснуллин добавил, что к концу недели начнутся поставки металлоконструкций для ремонта.
«Ведём работы круглосуточно двумя полноценными сменами. На работах по ликвидации последствий задействовано порядка 150 человек», — заключил вице-премьер.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал максимально оперативно восстановить Крымский мост и обеспечить все перевозки в направлении Крыма и обратно в полном объёме, сообщает телеканал «360».
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