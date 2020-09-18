Законопроект о порядке всероссийской реновации внесён в Госдуму

В Государственную думу внесён проект закона, который разрешает проводить реновацию в субъектах федерации при одобрении 2/3 собственников квартир в многоэтажном доме. Документ появился в базе законопроектов нижней палаты парламента.

Согласно тексту законопроекта, в программы сноса и реконструкции может быть включен только тот дом, собственники и наниматели жилья в котором, проголосуют за это решение. 2/3 будут считаться и от общего числа жилых помещений, уточняет Газета.ру.

Причём собственникам даётся право исключить свой дом из программы реновации до утверждения проекта планировки территории, на которой она будет реализована. Решение должно быть принято на общем собрании. Для принятие такого решения необходимо более одной трети голосов всех владельцев жилья.

Документ также определяет полномочия регионов по реализации программы реновации.

