На Курской АЭС заявили о штатной работе станции после атаки БПЛА Курчатова

Курская АЭС действует в штатном режиме. Об этом сообщают на станции после информации о сбитом беспилотнике над городом Курчатовом, где находится объект энергетики.

«Бессонная ночь»: В пяти регионах России ПВО сбила 33 украинских беспилотника

«Курская АЭС работает в штатном режиме», — говорится в сообщении на официальной странице станции в соцсети «ВКонтакте».

По официальной информации, радиационный фон на сооружении не превышает естественных фоновых значений, отмечает RT.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что над Курчатовом, где строится вторая очередь Курской атомной электростанции, российская ПВО сбила украинский беспилотник. Минобороны РФ также сообщило о том, что над Курской областью сбит беспилотник ВСУ 17 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:БеспилотникиАЭСКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры