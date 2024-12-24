Краснодарский край выделит 1,2 миллиарда рублей на устранение последствий ЧС в Анапе

В 2024 году на ликвидацию последствий планируется направить 400 миллионов рублей, а в следующем году - еще 800 миллионов рублей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления информации о недостаточных мерах по ликвидации последствий выбросов мазута в акваторию Черного моря, напоминает RT.

