Краснодарский край выделит 1,2 миллиарда рублей на устранение последствий ЧС в Анапе

Краснодарский край выделит из своего бюджета 1,2 миллиарда рублей на устранение последствий от разлива нефтепродуктов в Анапе, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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В 2024 году на ликвидацию последствий планируется направить 400 миллионов рублей, а в следующем году - еще 800 миллионов рублей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления информации о недостаточных мерах по ликвидации последствий выбросов мазута в акваторию Черного моря, напоминает RT.

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ФОТО: Оперштаб Краснодарский край
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