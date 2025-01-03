На Кубани спасли более 2,5 тысячи пострадавших от мазута птиц
Свыше 2,5 тысячи птиц, пострадавших из-за попадания в море мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, спасли в Анапе и Темрюкском районе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«1622 птицы передали в центры реабилитации животных. Тех пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в природу в Краснодаре и на территории Запорожско-Таманского заказника», — уточнили в ведомстве.
По данным оперштаба, поиск и отлов на береговой линии пострадавших птиц продолжается. Пернатых доставляют в пункты в Анапе и поселке Волна, очищают от загрязнений, лечат, а затем готовят к отправке на реабилитацию.
Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предупредил, что спасенные в Анапе птицы могут не выжить. По словам эксперта, пернатые могли наглотаться нефтепродуктов и получить отравление.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru