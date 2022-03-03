На Кубани с 4 марта отменят требование о предъявлении QR-кодов
Власти Краснодарского края отменят ряд антиковидных мер на фоне стабилизации эпидобстановки в регионе. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
«Благодаря ранее принятым решениям нам удается сдерживать ситуацию, сохранять стабильность системы здравоохранения края. На этой неделе выявляли не больше 2,5 тысяч случаев в сутки. Сегодня — 1508. Сократилось и число госпитализаций — сейчас свободно 26% коечного фонда», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как отметил Кондратьев, преждевременно говорить о полном снятии ограничений, однако уже сейчас возможны послабления. Так, с 4 марта в регионе не будут требовать QR-коды о вакцинации, перенесенном заболевании или медотвод при заселении в гостиницы, в заведениях общепита, предприятиях бытовых услуг и розничной торговли, театрах, кинотеатрах, на деловых и конгрессно-выставочных мероприятиях.
Кроме того, с 4 марта в крае возобновят работу фуд-корты и детские игровые комнаты. Вместе с тем, кубанские власти сохранят ограничения для массовых мероприятий: в них могут принять участие не более 500 человек.
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