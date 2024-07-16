Причиной лесного пожара в Геленджике стал человеческий фактор

В понедельник в оперштабе Кубани сообщили о возникновении лесного пожара в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров, позже пожар локализовали на площади порядка двух гектаров.

По словам Богодистова, пожарные продолжают проливку территории на месте пожара в СНТ «Сосновое».

Ранее сегодня сообщалось, что в Якутии, где горят 200 тысяч гектаров леса, пытаются потушить пожары искусственными дождями.



