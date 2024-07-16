Причиной лесного пожара в Геленджике стал человеческий фактор

Человеческий фактор стал причиной лесного пожара в Геленджике, который тушат вторые сутки. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов. Он опубликовал в Telegram-канале фото кострища и недоеденную еду возле него.

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В понедельник в оперштабе Кубани сообщили о возникновении лесного пожара в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров, позже пожар локализовали на площади порядка двух гектаров.

По словам Богодистова, пожарные продолжают проливку территории на месте пожара в СНТ «Сосновое».

Ранее сегодня сообщалось, что в Якутии, где горят 200 тысяч гектаров леса, пытаются потушить пожары искусственными дождями.


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ФОТО: Алексей Богодистов/Telegram
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