У северных Курил произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,6
Ощутимое землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировали близ Северо-Курильска. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.
Подземные толчки произошли в 15.47 (07.47 мск) в Тихом океане.
«Эпицентр находился в 89 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 63 километров», - отметила Семенова.
Эксперт подчеркнула, что в Северо-Курильске могли ощутить толчок в 3-4 балла.
Ранее у побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У северных Курил произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,6
- МВД пресекло хищение мошенниками более 222 млн рублей в ноябре
- Лещенко получил платиновый диск за рекорд прослушиваний песни «День Победы»
- Готовимся к зиме: Путин оценил ситуацию на фронте перед встречей с Уиткоффом
- Над Россией за ночь сбили 45 украинских БПЛА
- В Орловской области после атаки БПЛА загорелись объекты ТЭК
- Трамп пригрозил «адской расплатой» Гондурасу
- Таиланд запросил поддержку Индии в получении полноправного членства в БРИКС
- Россиян могут начать штрафовать на 500 тысяч рублей за буллинг
- В Госдуме призвали наказывать «черных вдов» за браки с бойцами СВО ради соцвыплат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru