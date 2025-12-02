У северных Курил произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,6

Ощутимое землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировали близ Северо-Курильска. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.

Подземные толчки произошли в 15.47 (07.47 мск) в Тихом океане.

«Эпицентр находился в 89 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 63 километров», - отметила Семенова.

Эксперт подчеркнула, что в Северо-Курильске могли ощутить толчок в 3-4 балла.

Ранее у побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4, напоминает 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
