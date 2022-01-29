На Камчатке выявили первые случаи «омикрона»
29 января 202205:53
Первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«На Камчатке на данный момент у 10 заболевших новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю выявлен штамм "омикрон"», — отмечается в сообщении.
Согласно данным регионального оперштаба, за последние сутки на Камчатке выявили 187 новых случаев COVID-19, 35 человек госпитализированы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru