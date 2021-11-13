На Камчатке введут QR-коды для посещения правительственных зданий

«Проход в здание правительства Камчатского края и других органов власти в регионе, с 15 ноября возможен будет только по предъявлении Qr-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции или факт перенесенного заболевания, или справки о невозможности сделать прививку по медицинским показаниям», — говорится в сообщении.

QR-коды потребуются также для посещения гостиниц Камчатки, ограничения вступят в силу с 28 ноября.

