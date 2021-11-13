На Камчатке введут QR-коды для посещения правительственных зданий

Власти Камчатского края введут систему QR-кодов для посетителей официальных ведомств. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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«Проход в здание правительства Камчатского края и других органов власти в регионе, с 15 ноября возможен будет только по предъявлении Qr-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции или факт перенесенного заболевания, или справки о невозможности сделать прививку по медицинским показаниям», — говорится в сообщении.

QR-коды потребуются также для посещения гостиниц Камчатки, ограничения вступят в силу с 28 ноября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КамчаткаКоронавирус
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