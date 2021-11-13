На Камчатке введут QR-коды для посещения правительственных зданий
Власти Камчатского края введут систему QR-кодов для посетителей официальных ведомств. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
«Проход в здание правительства Камчатского края и других органов власти в регионе, с 15 ноября возможен будет только по предъявлении Qr-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции или факт перенесенного заболевания, или справки о невозможности сделать прививку по медицинским показаниям», — говорится в сообщении.
QR-коды потребуются также для посещения гостиниц Камчатки, ограничения вступят в силу с 28 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 123 / сут.
Умерли
40 123+-636 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 645 / сут.
- На Камчатке введут QR-коды для посещения правительственных зданий
- Сбербанк продаст Газпромбанку долю акций в совладельце VK
- Лавров сообщил о работе с ВОЗ и ЕМА над сертификацией российской вакцины
- Тимошенко: На Украине ежегодно вымирает пять-шесть городов
- Байден заявил об обеспокоенности США кризисом на белорусско-польской границе
- В Белоруссии заявили о 2 тысячах мигрантов у границы с Польшей
- Лавров: Закон о переходном периоде станет выходом Украины из минских соглашений
- Италия и Швейцария сыграли вничью в матче отбора к чемпионату мира-2022
- Эстония заявила о готовности протянуть колючую проволоку на границе с Россией
- Двое российских военнослужащих погибли на учениях в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru