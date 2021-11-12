В Москве раздали 20 тысяч специальных браслетов с QR-кодами

В Москве выдали первые 20 тысяч браслетов с QR-кодами для людей с проблемами памяти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественную организацию «Лиза Алерт».

QR-коды на браслетах хранят данные о личности человека и его адресе. Браслеты планируют раздавать пожилым людям и родителям маленьких детей. В случае, если ребёнок потеряется, его личность можно будет определить с помощью браслета и вызвать родителей.

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Общественная организация «Лиза Алерт» занимается поиском пропавшими без вести людей в большинстве регионов России.

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ФОТО: pixabay.com
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