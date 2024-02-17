На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

Неощущаемое землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Более 10 землетрясений за 25 минут зафиксировали на территории Калифорнии

«Землетрясение. 174 км от поселка Усть-Камчатск», — говорится в сообщении сейсмологов.

По данным специалистов, за ночь 16 февраля на Камчатке произошло семь сейсмособытий магнитудой от 3,6 до 5,1. Разрушений не зафиксировано.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло у восточного побережья Камчатки.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Никитин
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