На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

«Землетрясение. 174 км от поселка Усть-Камчатск», — говорится в сообщении сейсмологов.

По данным специалистов, за ночь 16 февраля на Камчатке произошло семь сейсмособытий магнитудой от 3,6 до 5,1. Разрушений не зафиксировано.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло у восточного побережья Камчатки.

