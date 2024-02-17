На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
17 февраля 202402:51
Неощущаемое землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.
«Землетрясение. 174 км от поселка Усть-Камчатск», — говорится в сообщении сейсмологов.
По данным специалистов, за ночь 16 февраля на Камчатке произошло семь сейсмособытий магнитудой от 3,6 до 5,1. Разрушений не зафиксировано.
Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло у восточного побережья Камчатки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru