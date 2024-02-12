Более 10 землетрясений за 25 минут зафиксировали на территории Калифорнии

9 февраля в районе Гавайских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Информации о пострадавших и разрушениях нет. На островах не объявляли угрозу цунами. По данным Геологической службы, эпицентр находился в 90 километрах от города Хило с населением 43 тысячи человек.

А в американском штате Оклахома 3 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,5. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

