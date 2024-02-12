Более 10 землетрясений за 25 минут зафиксировали на территории Калифорнии

Серия из 13 землетрясений произошла 12 февраля на территории американского штата Калифорния за 25 минут, самый сильный толчок был магнитудой 4,8, свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).

Очаг первого толчка находился в трех километрах от калифорнийского города Эль-Сентро, он зафиксирован на глубине 18,9 километра. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Камчатки

9 февраля в районе Гавайских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Информации о пострадавших и разрушениях нет. На островах не объявляли угрозу цунами. По данным Геологической службы, эпицентр находился в 90 километрах от города Хило с населением 43 тысячи человек.

А в американском штате Оклахома 3 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,5. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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