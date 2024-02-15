У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1
У восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался в 83 километрах от Петропавловска-Камчатского с населением 187 тысяч человек. Очаг находился на глубине около 47 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Землетрясение у берегов Камчатки также фиксировали 10 февраля. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 40 километрах от села Никольское.
На границе Китая и Киргизии 23 января произошло три землетрясения. Их магнитуда составила 4,6, 4,7 и 4,9, передает «Радиоточка НСН».
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