У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1

Эпицентр располагался в 83 километрах от Петропавловска-Камчатского с населением 187 тысяч человек. Очаг находился на глубине около 47 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Землетрясение у берегов Камчатки также фиксировали 10 февраля. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 40 километрах от села Никольское.

На границе Китая и Киргизии 23 января произошло три землетрясения. Их магнитуда составила 4,6, 4,7 и 4,9, передает «Радиоточка НСН».

