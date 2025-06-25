Голованова подчеркнула, что кадровый голод – это надолго.

«Российский рынок труда испытывает дефицит рабочей силы, основной причиной которого является неблагоприятная демографическая ситуация. Прирост численности экономически активного населения Росстат прогнозирует только к 2030 году, то есть, кадровый голод с нами надолго. Эта ситуация характерна для всех регионов нашей страны, в том числе, и для Дальневосточного федерального округа», - отметила эксперт.

Она назвала рост зарплат – одним из последствий дефицита на рынке труда.

«Рост зарплат — одно из последствий дефицита на рынке труда: работодатели повышают зарплатные предложения в надежде привлечь персонал. Однако те же процессы происходят по всей стране, не только в ДВФО. Возможность зарабатывать выше среднего сегодня есть в любом регионе. Уже несколько лет подряд мы наблюдаем тенденцию сокращения разрыва в зарплатах между столицей и регионами. За прошедший год разница в зарплатах с Москвой сократилась в Хабаровске на 3 процентных пункта (т.е. заработок в Хабаровске стал ближе к уровню столичного рынка труда), в Казани и Нижнем Новгороде – на 2 процентных пункта, а во Владивостоке — на 1 процентный пункт», - пояснила Голованова.

Ранее стало известно, что кадровый голод вынуждает работодателей мириться с непостоянностью зумеров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

