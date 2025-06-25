Почему высокие зарплаты не помогли Дальнему Востоку побороть кадровый голод
Возможность зарабатывать выше среднего сегодня есть в любом регионе, заявила НСН глава исследовательского центра Superjob Наталья Голованова.
Кадровой голод характерен для всех регионов страны, в том числе, и Дальневосточного федерального округа, заявила в разговоре с НСН глава исследовательского центра Superjob Наталья Голованова.
Ранее стало известно, что "Авито" и «Национальные приоритеты» займутся подготовкой кадров для российской экономики. Соглашение о развитии кадрового потенциала страны было подписано в рамках ПМЭФ-2025. Партнеры сосредоточатся на поддержке молодых специалистов и повышении престижа рабочих профессий. Отдельное внимание уделят Дальнему Востоку, где, несмотря на рост числа вакансий на 21% и среднюю зарплату в 76 105 рублей, сохраняется дефицит кадров. Активность соискателей там увеличилась лишь на 3%, что указывает на необходимость дополнительных мер поддержки переезда.
Голованова подчеркнула, что кадровый голод – это надолго.
«Российский рынок труда испытывает дефицит рабочей силы, основной причиной которого является неблагоприятная демографическая ситуация. Прирост численности экономически активного населения Росстат прогнозирует только к 2030 году, то есть, кадровый голод с нами надолго. Эта ситуация характерна для всех регионов нашей страны, в том числе, и для Дальневосточного федерального округа», - отметила эксперт.
Она назвала рост зарплат – одним из последствий дефицита на рынке труда.
«Рост зарплат — одно из последствий дефицита на рынке труда: работодатели повышают зарплатные предложения в надежде привлечь персонал. Однако те же процессы происходят по всей стране, не только в ДВФО. Возможность зарабатывать выше среднего сегодня есть в любом регионе. Уже несколько лет подряд мы наблюдаем тенденцию сокращения разрыва в зарплатах между столицей и регионами. За прошедший год разница в зарплатах с Москвой сократилась в Хабаровске на 3 процентных пункта (т.е. заработок в Хабаровске стал ближе к уровню столичного рынка труда), в Казани и Нижнем Новгороде – на 2 процентных пункта, а во Владивостоке — на 1 процентный пункт», - пояснила Голованова.
Ранее стало известно, что кадровый голод вынуждает работодателей мириться с непостоянностью зумеров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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